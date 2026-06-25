森保J、２位通過なら決勝T１回戦の相手はブラジル。最終節で逆転して首位ならモロッコと対戦。注目のC組順位が確定【W杯】
現地６月24日に北中米ワールドカップのグループC最終節が行なわれ、順位が確定した。
１位でフィニッシュしたのは、24年ぶり６度の優勝を目指すブラジル（勝点７）。初戦でモロッコと１−１で引き分けた後、ハイチとスコットランドに３−０で大勝した。勝点はモロッコと同じ７だが、得失点は最多の６でトップ通過した。
２位は前回ベスト４のモロッコ（勝点７）。ブラジル戦を経て、スコットランドを１−０、ハイチを４−２で破り、きっちりと勝点を積み上げたものの、得失点でブラジルを３下回った。
３位は28年ぶりにW杯に帰ってきたスコットランド（勝点３）。初戦でハイチを１−０で下すも、以降はモロッコに０−１、ブラジルに０−３で敗れた。ただ、参加が48か国に増え、新たにラウンド32が設けられた今大会からは、３位でも12グループ中、上から８番目までに入れば、決勝トーナメントに進める。
４位は13大会ぶり２回目の出場のハイチ（勝点０）。１節、２節と続けて落とし、１試合を残して最下位での敗退が決まっていた。最終節では待望の今大会初得点を含む２ゴールを挙げ、モロッコを苦しめたものの、２−４で逆転負けを喫した。
なお、C組の１位は、オランダ、日本、スウェーデン、チュニジアがいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と対戦する。
森保ジャパンはもし現状の２位のままグループステージを終えれば、決勝トーナメント１回戦の相手はブラジルとなる。スウェーデンと戦う最終節でオランダをかわし、首位で通過した場合は、モロッコと当たる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもないぞ！ハイチFWの衝撃ゴラッソ
１位でフィニッシュしたのは、24年ぶり６度の優勝を目指すブラジル（勝点７）。初戦でモロッコと１−１で引き分けた後、ハイチとスコットランドに３−０で大勝した。勝点はモロッコと同じ７だが、得失点は最多の６でトップ通過した。
２位は前回ベスト４のモロッコ（勝点７）。ブラジル戦を経て、スコットランドを１−０、ハイチを４−２で破り、きっちりと勝点を積み上げたものの、得失点でブラジルを３下回った。
３位は28年ぶりにW杯に帰ってきたスコットランド（勝点３）。初戦でハイチを１−０で下すも、以降はモロッコに０−１、ブラジルに０−３で敗れた。ただ、参加が48か国に増え、新たにラウンド32が設けられた今大会からは、３位でも12グループ中、上から８番目までに入れば、決勝トーナメントに進める。
なお、C組の１位は、オランダ、日本、スウェーデン、チュニジアがいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と対戦する。
森保ジャパンはもし現状の２位のままグループステージを終えれば、決勝トーナメント１回戦の相手はブラジルとなる。スウェーデンと戦う最終節でオランダをかわし、首位で通過した場合は、モロッコと当たる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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