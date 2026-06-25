坂本櫻、7ヶ月連続となる新曲「たゆたう」配信開始！

TikTokフォロワー7万人を超えるシンガーソングライター、坂本櫻（さかもとさくら）。

その坂本櫻が6月24日(水)、7ヶ月連続となる新曲「たゆたう」をデジタルリリースした。

昨年12月「醒めない夢」、今年1月「君へ」、2月「遠路」、3月「sakura」、4月「夕空」、5月「夜叉」に続く新曲「たゆたう」は、幻想的なピアノの演奏と打ち込みの優しいビートで始まる。

世界に、人生に対峙していると、どんどん身体や気持ちが強張って、気持ちがガチガチに凝り固まって動けなくなる。そんな時は、たゆたおう。

力を抜いて、空っぽになって、好きなように息をして、流れに身を任せ、君を想おう。繋がって、広がって、世界の一部になろう。そんな、マインドをリセットしてくれる、癒しのような赦しのような悟りのような楽曲に仕上がっている。

■リリース情報

坂本櫻

配信シングル「たゆたう」

2026年6月24日(水)配信



■坂本櫻 プロフィール

シンガーソングライター。2023年に47都道府県でストリートピアノ弾き語り行脚を敢行。

2025年8月には、東京 渋谷区文化総合センター大和田4階さくらホールにて初のホールワンマンライブとなるピアノ弾き語り単独公演を開催。

フォロワー7万人を超えるTikTokや、YouTubeでは随時オリジナル曲や弾き語りカバーを投稿中。