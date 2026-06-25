@onefive、新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」配信＆MV公開！

今年4月よりメンバーの原点であるさくら学院を背負い、次なる表現へと昇華させる新プロジェクト「SAKURAIZATION」を展開中の4人組アイドルグループ、@onefive。

その@onefiveが6月24日(水)、「♡革命少女S♡」「M1X5R」に続く第3弾楽曲として、新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を配信リリース。また、Music Videoも公開された。

【MV】@onefive - 「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」Music Video

「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」は、BABYMETALの代表曲「ド・キ・ド・キ☆モーニング」を大胆にサンプリング。

☆Taku Takahashiプロデュースで、ChiptuneやHyperpop、4つ打ちを軸にロック要素も織り交ぜたサウンドに、オートチューンを活かしたボカロ的ボーカル表現を融合、@onefiveの現在地を提示する楽曲。

“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出している。

また、公開されたMusic Videoでは、”SAKURAIZATION”シリーズの「♡革命少女S♡」から続く物語として、パジャマ姿の4人が登場。

「革命」を起こした少女たちは、過去・未来、そして人と人との繋がりも「ミキサー」して、より大きなエネルギーとして広げ、今作では「無敵」なヒーローへと進化。ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いに挑む。

本楽曲に加え、「SAKURAIZATION」シリーズ第1弾・第2弾の「♡革命少女S♡」「M1X5R」、合わせて3曲収録されたミュージックカード『SAKURAIZATION』もリリースされた。

■リリース情報

@onefive

新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」

2026年6月24日(水)配信リリース



☆ミュージックカード「SAKURAIZATION」

ミュージックカード(4種内1種ランダム)

■ライブ情報

「@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”」

2026年7月3日(金) Open18:00／Start19:00

会場：大阪・BIGCAT

「@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）」

2026年10月30日(金) Open18:00/Start19:00

会場：大阪・Zepp Namba

2026年11月10日(火) Open18:00/Start19:00

会場：東京・KT Zepp Yokohama

■@onefive プロフィール

令和元年に結成された、Amuse×avexに所属している「新種アイドルグループ」。KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組。

グループ名にもなっている onefive は全員が15歳の時に結成し、一期一会を大切に、また「@」には“私たちから”、“今この場所から”という意味が込められている。

ドラマと映画版「推しが武道館いってくれたら死ぬ」に4人揃って出演。合わせてどちらの主題歌も担当。

2025年3月に「more than kawaii」EPをリリースし、「かわいいだけの界隈」に対しての主張が話題に。同年8月から「DOH YOH（童謡）」シリーズをスタートし、SNS上での注目度が急上昇している中、☆Taku Takahashiプロデュースの楽曲も含めた同名EPが2026年1月15日にリリース。

コンセプトである「Japanese Classy Crush」を掲げ、台南、上海、台北でのフェス出演が続き、日本のみならず、アジア圏へも進出。

音楽活動だけでなく、俳優・モデル・バラエティなど多方面に活動の幅を広げている。