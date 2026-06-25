珀、新曲「Cradle」7/29配信リリース！ ボカロP「遼遼」コラボ

アニメ、漫画のキャラクターの新解釈をコンセプトに、作詞・作曲・編曲・歌唱・MIXまでを1人で担うシンガーソングライター、“珀”。

その珀が7月29日(水)、自身が影響を受け、リスペクトする気鋭のボカロPを迎えての三連作第二弾として、「仮死化」などのヒット曲で知られる人気ボカロP「遼遼」を迎えて制作した新曲「Cradle」を配信リリースする。

「Cradle」＝“ゆりかご”というタイトルの新曲は、作詞・作曲を珀が、編曲を遼遼が担当。

2人が共通して好きだという、とあるアニメ作品からインスパイアを受け制作された。

未知なる道をひたすらに進んでいく覚悟と、それを包み込むように支えるぬくもりと愛情が、サウンド・歌詞、そして両者の歌声に込められており、珀の代名詞とも言える、儚さと強さを併せ持った渾身の1曲となっている。

さらに珀は6月24日(水）、アコースティックオンラインライブで披露していた「心做し」をカバー音源としてリリース。

これは、2022年12月開催したオンラインライブにて、ピアニスト深根とのアコースティック編成で演奏された「心做し」のカバー音源に、マスタリング処理を施したもの。

楽曲の持つ繊細さと悲壮感、そして暗闇の中にほのかに灯るような希望を、ライブならではのダイナミクスで表現し歌い上げている。

■リリース情報①

珀

新曲「Cradle」

2026年7月29日(水) 配信リリース

■リリース情報②

珀

カバー音源「心做し」

2026年6月24日(水) 配信リリース



■珀 プロフィール

2020年12月よりYouTubeにて音楽活動を開始。アニメ、漫画のキャラクターの新解釈をコンセプトに作詞・作曲・編曲・歌唱・MIXまでを1人で担うシンガーソングライター。

活動1年目でTVアニメ｢キングダム｣のエンディングテーマに抜擢されたことで話題を呼ぶ。

インスパイアを受けて独自の解釈を、楽曲の歌詞や展開、アレンジに巧みなまでに昇華させるそのセンスは「まるで原作のスピンオフを味わっているみたい…」と定評。

また、感情の機微を繊細且つ力強く表現する歌声は耳心地良く、より深く作品の世界へと惹き込んでくれる。