内田真礼、新曲「ベリーグッド・エンカウント」7/12配信！ 『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』ED
声優アーティスト・内田真礼（うちだ まあや）の新曲「ベリーグッド・エンカウント」が7月12日(日)配信リリースされる。
「ベリーグッド・エンカウント」は、7月11日(土)より放送開始されるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』のエンディングテーマ。
TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』には、内田真礼自身も「紬奈愛琉」役として出演することも発表されている。
内田真礼としては、2026年に入り3クール連続となるアニメタイアップ楽曲の「ベリーグッド・エンカウント」は、アップテンポな曲調となっており、ライブでも盛り上がる事間違いなしの一曲。
同曲の一部を使用した、アニメ第2弾PVも公開された。
【PV】TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』第2弾PV
■リリース情報
内田真礼
新曲「ベリーグッド・エンカウント」
2026年7月12日(日)配信リリース
作詞：前田甘露
作曲・編曲：増田武史
☆タイアップ情報：
TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
【イントロダクション】
鳴神流星、職業ニート。
ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！
そこにかつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。
ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！
平和な世界に転生し、再び巡り合った二人の恋がはじまった！？
【キャスト】
鳴神流星：福山 潤
花織ミーティア：関根明良
皐月まこ：星希成奏
永守茉莉花：上田 瞳
倉石摩那：徳井青空
多岐川眠兎：稗田寧々
小鳥遊綾姫：高橋李依
朝比奈絵理子：五十嵐裕美
鳴神 萌：伊藤彩沙
六道さくら：日笠陽子
紬奈愛琉：内田真礼
■ライブ情報
「UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”」
【2026年】
【日程／会場】
・9月6日(日) 福岡／DRUM LOGOS
・9月13日(日) 名古屋／ダイアモンドホール
・9月27日(日) 川崎／CLUB CITTA