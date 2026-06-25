声優アーティスト・内田真礼（うちだ まあや）の新曲「ベリーグッド・エンカウント」が7月12日(日)配信リリースされる。

「ベリーグッド・エンカウント」は、7月11日(土)より放送開始されるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』のエンディングテーマ。

TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』には、内田真礼自身も「紬奈愛琉」役として出演することも発表されている。

内田真礼としては、2026年に入り3クール連続となるアニメタイアップ楽曲の「ベリーグッド・エンカウント」は、アップテンポな曲調となっており、ライブでも盛り上がる事間違いなしの一曲。

同曲の一部を使用した、アニメ第2弾PVも公開された。

【PV】TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』第2弾PV

■リリース情報

内田真礼

新曲「ベリーグッド・エンカウント」

2026年7月12日(日)配信リリース

作詞：前田甘露

作曲・編曲：増田武史

☆タイアップ情報：

TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』

【イントロダクション】

鳴神流星、職業ニート。

ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！

そこにかつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。

ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！

平和な世界に転生し、再び巡り合った二人の恋がはじまった！？

【キャスト】

鳴神流星：福山 潤

花織ミーティア：関根明良

皐月まこ：星希成奏

永守茉莉花：上田 瞳

倉石摩那：徳井青空

多岐川眠兎：稗田寧々

小鳥遊綾姫：高橋李依

朝比奈絵理子：五十嵐裕美

鳴神 萌：伊藤彩沙

六道さくら：日笠陽子

紬奈愛琉：内田真礼

■ライブ情報

「UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”」

【2026年】

【日程／会場】

・9月6日(日) 福岡／DRUM LOGOS

・9月13日(日) 名古屋／ダイアモンドホール

・9月27日(日) 川崎／CLUB CITTA