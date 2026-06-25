ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 地震によるけが人や建物の被害は確認中 総務省消防庁 午前8時45分… 地震によるけが人や建物の被害は確認中 総務省消防庁 午前8時45分時点【青森で最大震度6強の地震】 地震によるけが人や建物の被害は確認中 総務省消防庁 午前8時45分時点【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 9時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 総務省消防庁によりますと、きょう（25日）午前8時45分時点で、けが人や建物の被害については、現在確認中だということです。また、重要施設の被害に関する報告はこれまでにない、としています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, イベント, 法要, 老後, デイサービス, 神奈川, 上田, 徳島, 在宅医療, 葬祭