日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）に抜かれ前日4位に転落した村林一輝（楽天）が1日で3位に戻った。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

264,041 山野太一（ヤクルト）

246,242 高橋遥人（阪神）

107,395 金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

397,183 大勢（巨人）

250,373 星知弥（ヤクルト）

84,500 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

460,470 キハダ（ヤクルト）

214,506 岩崎優（阪神）

170,882 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

284,409 古賀優大（ヤクルト）

254,604 坂本誠志郎（阪神）

208,479 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

494,310 大山悠輔（阪神）

235,170 オスナ（ヤクルト）

185,959 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

386,581 中野拓夢（阪神）

261,863 牧秀悟（DeNA）

182,243 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

585,544 佐藤輝明（阪神）

243,329 武岡龍世（ヤクルト）

143,148 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

376,491 長岡秀樹（ヤクルト）

342,322 村松開人（中日）

204,310 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

622,728 森下翔太（阪神）

339,834 細川成也（中日）

338,218 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

246,387 伊藤大海（日本ハム）

173,494 平良海馬（西武）

131,066 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

274,174 鈴木昭汰（ロッテ）

234,079 甲斐野央（西武）

230,666 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

305,255 マチャド（オリックス）

283,954 横山陸人（ロッテ）

227,369 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

376,318 田宮裕涼（日本ハム）

233,586 若月健矢（オリックス）

167,248 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

451,214 清宮幸太郎（日本ハム）

348,831 ネビン（西武）

254,149 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

346,420 小川龍成（ロッテ）

308,439 太田椋（オリックス）

238,422 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

494,951 栗原陵矢（ソフトバンク）

271,903 郡司裕也（日本ハム）

182,531 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

278,124 水野達稀（日本ハム）

264,961 友杉篤輝（ロッテ）

206,470 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

517,350 万波中正（日本ハム）

444,371 西川史礁（ロッテ）

400,025 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

467,786 レイエス（日本ハム）

325,526 柳田悠岐（ソフトバンク）

197,594 ポランコ（ロッテ）