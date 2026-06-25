北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、1次リーグ第3節がスタート。C組はブラジルの1位、モロッコの2位が確定し、この結果、F組の日本は1位通過した場合はモロッコ、2位通過した場合はブラジルと決勝トーナメント（T）1回戦で対戦することになった。

スコットランドと対戦したブラジルは前半7分、FWヴィニシウス・ジュニオールが3戦連発で幸先良く先制し、アディショナルタイムにも2点目となる追加点。後半にもFWマテウス・クーニャの2戦連発で3-0で快勝し、2勝1分けの勝ち点7で首位通過を決めた。

ハイチと対戦したモロッコは前半10分にオウンゴールで先制を許し、前半終了で2-2と苦戦。それでも後半33分にFWソフィアン・ラヒミの決勝弾などで2得点し、4-2で逆転勝ち。ブラジルと同じ2勝1分けの勝ち点7としたが、得失点差で2位通過となった。

日本が2位につけるF組は、1位がC組2位と、2位がC組1位と、決勝T1回戦で対戦する。そのため、このまま2位ならブラジルと対戦。逆転で1位になればモロッコが相手に。X上には「どっちも怖い」「どっちも嫌」と戦々恐々とした様子の声が上がっている。3位でも12グループのうち成績上位8チームが突破できるが、決勝T1回戦の相手は後日決定する。

F組は25日（同26日）に第3節が行われ、勝ち点4の首位オランダが同0の4位チュニジアと、同4の2位日本が同3の3位スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）