大好きなぬいぐるみを運ぶ猫さん。猫さんがぬいぐるみの置き場所に選んだのは…。

猫さんの不思議で可愛い行動は31万回再生の人気を集め、「慎重にゆっくりのせてるトコ可愛い」「こんな時、猫の言葉がわかったらいいのに～って思っちゃう」「お友達だよーって言ってるみたい」「嬉しいルーティン♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：お気に入りのぬいぐるみを運ぶ猫→飼い主の足の上に…想定外な『ほっこりする行動』】

お気に入りのぬいぐるみ

TikTokアカウント『そら』に投稿されたのは、キジ白猫「そら」くんの姿。ぬいぐるみが大好きだというそらくん。お気に入りの猫のぬいぐるみは、まるで相棒のように大切にしているのだとか。

ある日、そらくんがお気に入りのぬいぐるみを咥えてきたといいます。そらくんがぬいぐるみを運んだ先は…。

なぜ、そこに？

そらくんがお気に入りのぬいぐるみを運んだのは、なんと飼い主さんの足の上。ぬいぐるみが落ちないように器用に乗せたといいます。「ほら、見て、ぬいぐるみ乗ったよ」というふうに飼い主さんの方を見たというそらくん。そらくんの謎の行動に、飼い主さんは頭をひねったそう。

また別の日も、そらくんがぬいぐるみを咥えてきたといいます。やはり、飼い主さんの足の上にぬいぐるみを置いたというそらくん。ぬいぐるみをプレゼントしたいのかと思いきや、飼い主さんがぬいぐるみに触ると「ニャー」と声を上げて怒るのだといいます。そらくんのぬいぐるみに対するこだわりは、なかなか理解するのが難しいようです。

信頼関係の証

またもそらくんが、ぬいぐるみを運んできたといいます。口でぬいぐるみの位置を調整して、慎重に飼い主さんの足の上に置いたそう。そして、やはり飼い主さんの方を「ちゃんと置けたにゃ」というふうに見たのだとか。

どうして足の上にぬいぐるみを置くのか、理由は分からないままだという飼い主さん。そらくんの真意を紐解くのは難しそうですが、飼い主さんを信頼しているからこそ、大切なぬいぐるみを運んできてくれるのでしょう。これからも、そらくんの行動から目が離せない飼い主さんなのでした。

そらくんの不思議な行動にはたくさんの意見が寄せられ、「置き終わった後毎回満足そうに座るw」「位置が絶妙」「大切な相棒を、信頼してる主に託してるのかな」「バランスゲーム的な遊びかな」といった声が聞かれました。

TikTokアカウント『そら』には、今回紹介したそらくんの面白くて可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『そら』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。