子猫の3兄妹が、カメラに向かって次々とやってきて…？この時期にしか見られない "ぎこちないよちよち歩き”に、思わず悶絶してしまう視聴者さんが続出しました。

注目の投稿は記事執筆時点で33万回再生を記録し、「かわいすぎて泣ける」「毛玉の波状攻撃」「浄化されてしまう」「もう、最高の癒しですね！」といったコメントが寄せられています。

【動画：保護3日目の『赤ちゃん猫たち』→カメラを構えていると…「可愛すぎて泣ける」33万再生された尊い瞬間】

元気になった子猫3兄妹

YouTubeチャンネル『ポンタポンタ』に投稿されたのは、保護から3日が経ち、よちよち歩きをする子猫たちの姿を収めた動画です。

投稿主さんによって弱っていたところを保護された、茶トラちゃんとクリームちゃんとサビちゃんの子猫3兄妹。茶トラちゃん以外は体温が低く、みんな痩せ細っていたそう。治療のかいあってだいぶ回復し、元気に動き回れるようになったのだといいます。

可愛すぎる鳴き声

子猫らしい活発さを取り戻し、様々なものに興味津々な様子だという3兄妹には、ソファの上も立派な探検スポットに。鳴き声を上げながらあっちへこっちへとウロウロしていたそうで、投稿主さんもすっかりメロメロなようです。

「ミャー」「キャウ」「ミャッ」といったちょっぴり個性の出た鳴き声はもちろん、急に顔同士を擦り寄せ始めたりといった仕草までもが可愛くて、目が離せない3兄妹。そんな中でも、特に目を引かれてしまうのが…。ぎこちないよちよち歩きです！

よちよち歩きでGO！

目線を低くしたカメラに…というよりも投稿主さんに向かって、少しずつ間隔を開けて順番に来てくれたそう。可愛らしい子たちが次々と迫りくる光景は、まさに眼福。歩き慣れていない様子にバタつく足音、そしてピコピコと揺れている尻尾も、すべてが愛おしくてたまりません！

その後も、勢い良くバタバタと走り回っていたという茶トラちゃんとクリームちゃん。日課の体重測定では、ひとりおとなしかったサビちゃんは測れたものの、やはり茶トラちゃんはじっとしていられず。投稿主さんは大変そうですが、元気になって何よりですね。

投稿には「必死に歩いてるぽてぽてちゃんたちかわいすぎてたまらん」「歩く度にしっぽぷるぷるするの可愛い…」「トテトテトテって感じが可愛いですね♡」「こんな鳴かれ方されたら、どちたの～って言ってしまう(笑)」「あぁ…声も顔も動きも、全てに癒されるわぁ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ポンタポンタ』では、先住猫さんの日常や保護猫さんたちの成長記録が投稿されています。それぞれ素敵なお家へと巣立って行くまでの3兄妹の可愛すぎる姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ポンタポンタ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。