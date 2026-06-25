ハットトリック1号のメッシが5ゴールで1位

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えグループステージ第3節が始まった。

各グループ突破、3位争いも過熱しているなか、得点王争いも熾烈を極めている。

アルゼンチン代表リオネル・メッシは、初戦のアルジェリア戦で大会第一号となるハットトリックを達成すると、2戦目でも2ゴールを挙げ、ここまで5ゴールで得点ランキング1位に。また、W杯通算18ゴールと、史上最多ゴールを更新している。

前回大会で得点王のフランス代表FWキリアン・エムバペも初戦のセネガル戦で2ゴールスタートを切ると、2戦でも2得点を記録した。そしてW杯初出場となるノルウェー代表FWアーリング・ハーランドも2戦で4発と期待通りの結果を残している。

さらに24日にはブラジル代表ヴィニシウスがグループステージ3試合連続弾を含む2ゴールを挙げ、ムバッペ、ハーランドと同じく4ゴールで並んだ。注目されるスター選手らが実力通りの結果を残しており、得点王争いにも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）