赤・緑・青の独立制御でW杯VAR判定を支援！ ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)公式VARレビューテレビ」

記事ポイント ハイセンスRGB MiniLEDテレビがFIFA W杯2026 VARセンターへ導入赤・緑・青の独立制御でネイティブカラーと高コントラストを実現FIFA会長インファンティーノ氏がVARセンターを訪問・体験 ハイセンスRGB MiniLEDテレビがFIFA W杯2026 VARセンターへ導入赤・緑・青の独立制御でネイティブカラーと高コントラストを実現FIFA会長インファンティーノ氏がVARセンターを訪問・体験

ハイセンスジャパンは、FIFAワールドカップ2026(TM)において公式ビデオアシスタントレフェリー（VAR）レビューテレビプロバイダーとして大会運営を支援しています。

ダラスに設置された国際放送センター（IBC）内のVARオペレーションセンターにハイセンスのRGB MiniLEDテレビが導入され、審判団が重要な試合シーンをより鮮明に判定できる環境が整っています。

ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)公式VARレビューテレビ」

役割：FIFA ワールドカップ 2026(TM)公式VARレビューテレビプロバイダー設置場所：ダラス・国際放送センター（IBC）内 VARオペレーションセンター採用技術：RGB MiniLEDテレビ

ハイセンスは1969年に設立された、160以上の国と地域で事業を展開するコンシューマーエレクトロニクスのグローバルブランドです。

テレビをはじめとする映像機器から生活家電、業務用ソリューションまで幅広い製品を手がけており、FIFAワールドカップ2026(TM)では公式スポンサーとして大会を支援しています。

今回のVARレビューテレビプロバイダーとしての参画は、ハイセンスの映像技術が家庭での視聴体験にとどまらず、世界最高峰のスポーツイベントの運営現場でも活用されていることを示すものです。

VAR判定を支えるRGB MiniLEDの映像精度

ハイセンスのRGB MiniLEDテレビは、赤・緑・青それぞれの光源を独立制御することで、優れたネイティブカラー性能と高いコントラスト表現を実現しています。

高い色再現性、コントラスト性能、映像精度を備えたディスプレイ技術により、審判団は重要な試合シーンをより鮮明に判定できます。

接触プレーやボールの位置など、判定に関わる細かな情報をより正確に表示することが可能です。

VARオペレーションセンターでは、試合中の重要な場面を複数のアングルから確認する必要があります。

RGB MiniLED技術の高い色再現性が、そうした映像判断の精度を支えています。

FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏もIBC内のVARセンターを訪問し、ハイセンスのRGB MiniLEDテレビを活用したレビュープロセスを実際に体験しました。

世界最高峰の舞台でその映像技術の有用性が認められた形です。

ワールドカップ公式スポンサーとして家庭の視聴体験へ

ハイセンスジャパンは、FIFAワールドカップ2026(TM)公式スポンサーとして、日本国内においてもスポーツの熱狂や感動とともに、大画面テレビならではの臨場感ある視聴体験を提案しています。

VAR判定の現場で実力を発揮したRGB MiniLED技術は、ピッチ上の細かな動きや色彩を精密に再現します。

試合の緊張感あふれる瞬間を、鮮明な映像で味わえるのが大画面テレビの強みです。

審判団が使う映像技術と同じ技術基盤が、自宅のリビングにも広がっています。

ワールドカップ観戦の臨場感は、映像の精度によって大きく変わります。

VAR判定の精度を左右する現場で採用されたRGB MiniLEDの映像技術は、ピッチ上の細かな動きを鮮明に再現します。

赤・緑・青の光源を独立制御する表現力が、世界最高峰のスポーツの舞台でも実力を発揮しています。

ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)公式VARレビューテレビ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンスのRGB MiniLEDテレビはどこに設置されていますか？

A. ダラスに設置された国際放送センター（IBC）内のVARオペレーションセンターに導入されています。

審判団がVAR判定を行う映像確認の場面で活用される設備です。

Q. RGB MiniLEDテレビはVAR判定にどう活用されていますか？

A. 赤・緑・青それぞれの光源を独立制御する技術により、高いネイティブカラー性能とコントラスト表現を実現。

映像の忠実な色再現と深みのある階調が特長です。

接触プレーやボールの位置など判定に関わる細かな情報を、より正確に表示することが可能です。

Q. FIFA会長はVARセンターを訪問しましたか？

A. FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏がIBC内のVARセンターを訪問し、ハイセンスのRGB MiniLEDテレビを活用したレビュープロセスを体験しました。

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