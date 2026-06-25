カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が激変した最新ショットを公開した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、眉下の眺めだった前髪を眉上にカットした姿を披露した吉田。「１８歳の時にバンクーバーのヴィンテージショップで買ったスカーフ。２０代の１０年間なんかずっと似合わなくて使えなかったけど、１６年の月日がたち３４歳でようやくしっくりくるようになった。スカーフに合わせて前髪もカットしたらなんか頭が長くなった。けど、スカーフには似合ってるから良し。」とつづり、真っ赤なスカーフを巻いている。

この投稿にフォロワーからは「短め前髪好き」「すごい雰囲気が変わりますね！」「オン眉可愛い」「前髪が可愛いです」などのコメントが寄せられている。

吉田は元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんと２２年７月に結婚。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した。