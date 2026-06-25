◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せた。

先頭・ラーナックへの第1球、外角直球を狙われたが、ボテボテのゴロを自ら処理し投ゴロでまず1アウトを奪った。続く2番の強打者・バクストンも外角スイーパーで左飛。3番・クレメンスにはストレートの四球を与えたものの次打者・ベルを左飛に打ち取って立ち上がりは無失点だった。

ただ、ラーナックへ第1球を投げた直後、右手中指を気にする心配なそぶりも見せた。

直近数試合の登板では右手中指のマメが影響し、出血する場面も見られたがロバーツ監督は試合前に「それほど深刻ではない。血が見えると心配になるのは分かるが、患部を保護するために貼っていたものが剥がれたことで出血しただけ」と語り、不安視していなかった。

前回登板となった17日（同18日）のレイズ戦は5回に先頭への四球をきっかけに崩れ4失点。それでもこの回以外は粘り、6回7安打4失点で7勝目をつかんだ。防御率は1・47となった。