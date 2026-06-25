ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】警察庁 「災害警備本部」立ち上げ 警備局長トップに【青森… 【速報】警察庁 「災害警備本部」立ち上げ 警備局長トップに【青森で最大震度6強の地震】 【速報】警察庁 「災害警備本部」立ち上げ 警備局長トップに【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 8時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察庁は、午前7時31分に警備局長をトップとする「災害警備本部」を立ち上げ、被害などの情報収集をしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 住宅, グループウェア, 置床工事, デイサービス, 葬祭, 上田, 思いやり, 配線, マンション