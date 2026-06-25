ステージ4の胃がんを公表した元お笑い芸人で、現在は福井県のご当地ヒーローをプロデュースしているマサ越前（伊藤政臣、35）が25日までにXを更新。抗がん剤治療を一時的に止めると明かした。

「どうか苦しくない時間を 少しでも過ごしたい。先生に相談して、抗がん剤治療を一時的に休薬することにした」と明かした。「その期間に体力を回復をしたい。この一週間で楽になりますように」とつづり、近影を公開。そして別の投稿で「焦らず休むことできっと身体は楽になってくれるはずです」とつづった。

マサ越前は、24年9月に胃痛を訴えて病院を受診したところ胃潰瘍と診断されたが、2カ月たっても回復しないため再検査を受けたところ「胃癌の宣告を受けました」とSNSで発表。同年12月に胃の3分の2を摘出する手術を受けていた。

そして25年8月末には活動休止を報告。また、声明でも「体調が悪化し、検査を受けたところ肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました。病院での診断結果はステージ4の末期癌でした。今後は早急に入院し、治療をしていきます。現在決まっているお仕事は全てお休みさせて頂きます」と報告していた。

4月にはCT検査の結果、病状が悪化していると明かした。「腫瘍が大きくなり、数も増えてしまっていました。ただ、まだ今の抗がん剤治療が継続出来るので引き続き頑張っていきます。そして食べることで食の力で攻撃が出来ます」と記述。

続けて「長い闘いにはなりますが、闘う手段がある限り諦めません！ 気持ちを落とさず前に進みます。絶対に負けない！ 皆さん、改めて力をお借りします」と投げかけた上で「いい報告にはなりませんでしたが、気持ちで負けたらそこで終わってしまうので 勝つまで闘います！！ 元気、出します！」と締めくくった。