気持ちよさそうにブラッシングをしてもらうゴールデンレトリバーMIXさん。お外で豪快にブラッシングされるその姿はまるでヒツジの毛刈りみたいだと話題になっているのです。

見ているこちらまで心地よくなってくる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：お父さんにブラッシングしてもらう大型犬→まるで『ヒツジの毛刈りのような光景』】

お父さんにブラッシングしてもらう大型犬さん

Xアカウント『@Dipper1114』に投稿されたのは、豪快なブラッシングの風景。

この日、ゴールデンレトリバーMIXの「ディッパー」くんはお父さんにブラッシングをしてもらっていたのだそう。

まるで『ヒツジの毛刈りのような光景』が話題

ウッドデッキの上に豪快かつ無防備に寝転がりながら、おててをピーンと伸ばし、とっても気持ちよさそうにブラッシングしてもらっていたというディッパーくん。

足元にはふわっふわの抜け毛、屋外という環境も相まってか…『ヒツジの毛刈り』を連想させるような光景が爆誕してしまった模様。

完全に信頼しきった様子でお父さんに身を委ねていたというディッパーくん、見ているこちらまでどこか心地よく、気持ち良い気分になりそうなほど。

可愛さや微笑ましさはもちろんのこと、たくさんの愛情や信頼を感じさせられるその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「羊さんのよう」「されるがままで可愛い」「楽しんでいるみたい」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられています。

北海道の森の中で幸せに暮らす男の子

ディッパーくんは、飼い主さんと共に自然豊かな環境でのびのびと幸せに暮らす男の子。表情豊かで甘えん坊、そのフレンドリーさでたくさんのお客さんを癒やしているのだそう。

ご家族に溺愛されながら、マイペースに自分らしく過ごすディッパーくんの日常は多くのユーザーに笑顔と癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Dipper1114」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。