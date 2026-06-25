「犬生で1番悩む瞬間よねｗ」「真剣に悩んでる目が可愛すぎる」と反響を呼んでいるのは、お散歩中に松ぼっくりを見つけたわんちゃんの光景。

口にボールを咥えながらお散歩していたところ、『いい感じの松ぼっくり』を発見してしまったわんちゃん。どちらを持って帰ろうかと悩むわんちゃんの姿が可愛すぎると、再生回数130万回を超えて笑顔を届けています。

【動画：夜、ボールを咥えて散歩していた犬→途中で『松ぼっくり』を発見してしまい…わかりやすく『葛藤する光景』】

ボールと松ぼっくりの間で揺れるまめちゃん

TikTokアカウント『mamechangram』に投稿されて癒やしを届けているのは、柴犬のまめちゃんがお散歩の道中で松ぼっくりを見つけた光景。

その日、まめちゃんは口にボールを咥えてお散歩をしていたそう。ボールをお供にウキウキとお散歩をしていたまめちゃんですが、その時まめちゃんの前に予想外のものが現れることに。それは…思わず咥えたくなってしまう『いい感じの松ぼっくり』！

松ぼっくりを持ち帰りたいけれど、今まめちゃんの口の中にはボールがすっぽりと収まっている状態。どちらか一つを選ばなければいけないまめちゃんは、しばらくの間、何か考えるように松ぼっくりをじっと見つめていたそう。

「いったいどうしたら…」と助けを求めるように飼い主さんに視線を送る姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

バットを見つけた時には…

そんな予想外の出会いに頭を悩ませてしまったまめちゃんですが、別の日にもおうちに持って帰りたくなってしまうものを発見したそう。それは…公園に置き忘れられた、おもちゃのバット！

突然目の前に現れた大物を見て、まめちゃんは「絶対に持ち帰る」と、バットを咥えて砂の上に伏せてしまったのだとか。

先日まめちゃんをシャンプーに連れて行ったばかりの飼い主さんは、その光景に思わず肩を落としてしまったそう。

そんなお宝がたくさん転がっているまめちゃんのお散歩風景。一緒に後ろをついて行くだけでも、小さな幸せをおすそ分けしてもらえそうです。

お散歩中に松ぼっくりを見つけたまめちゃんの光景には、「アイテム1つしか持てないの可愛すぎる」「私の悩みなんか、ちっぽけだと気づきました（笑）」「さっき、弁当屋でおにぎりにしようかチャーハンにしようかずっと悩んでた自分みたい」と、たくさんの笑顔が寄せられることに。

TikTokアカウント『mamechangram』では、そんな楽しいもの探し上級者なまめちゃんの日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mamechangram」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。