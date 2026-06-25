テレビ朝日系音楽番組「ＥＩＧＨＴ‐ＪＡＭ」のスペシャル版が２４日に放送され、歌手の中森明菜のインタビュー音声が一部公開された。

通常、毎週日曜午後１１時１５分からの放送だが、この日は「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル５０年史」をテーマに午後７時から３時間スペシャルで放送された。

途中「近日レギュラーオンエアから一部インタビューを先出し！！」とテロップが表示され、中森のインタビュー音声が流された。

デビュー当時について「大好きな松田聖子さんみたいに」かわいいフリフリの衣装で歌いたかったという。しかしデビュー曲「スローモーション」ではフリフリじゃなくて、ストンとしてずんどうのワンピース」でがっかりしたそう。

「次は絶対にかわいい衣装で」と期待した２曲目は大ヒットした「少女Ａ」。「ツッパリソングと言われて『何で私がこんな曲…』」と思ったという。さらに「『じれったい じれったい』？ 私はまだ１６歳だったのに『１７じゃない１６だ！』と言いながら歌った」と振り返っていた。