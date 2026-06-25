ヤンキースは２３日（日本時間２４日）、台湾を代表する有望株の一人であるライ・チェンファン（褚謙凡）投手（１８）と契約合意を発表した。米大リーグ公式サイトなど複数の米メディアによると、最大８５万ドル（約１億３７５０万円）の契約金で、同世代では最高水準の契約条件となった。

身長１８３センチの１８歳は、最速９５マイル（約１５２・８キロ）の直球に加え、カーブ、スライダーが武器の本格派右腕。昨年９月に日本で開催された「Ｕ１８ベースボールワールドカップ」にはチャイニーズ・タイペイ代表として出場。３試合で７イニングを投げ、被安打３、１４奪三振、１失点と好投を披露していた。四球はたった「１」と、抜群の制球力でチームの銅メダル獲得に大きく貢献した。

ヤンキースの国際スカウト部長であるマリオ・ガーザ氏は「チェンファンとの契約は、台湾、ひいてはアジア全体に対するわれわれの新たな取り組みの象徴。力強い速球と確かな制球力を備えており、将来メジャーで活躍すると確信している」とコメントを発表している。

今季のヤンキースは国際契約のボーナスプール（契約金総額枠）がリーグ最低額の５４４万ドル（約８億８０００万円）に制限されていたが、その限られた枠の中でトッププロスペクトの争奪戦を制した形だ。

ライは今後、ドミニカ・サマーリーグ（ルーキー級）でプロ生活の第一歩を踏み出す予定。もし順調にマイナーの階段を駆け上がってメジャーデビューを果たせば、ヤンキースの歴史において、通算５５勝を挙げ２００６年にはサイ・ヤング賞投票２位に輝いた右腕、ワン・チェンミン（王建民）以来、球団史上２人目の台湾出身選手となる。