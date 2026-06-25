◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で先発。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してから初登板で８勝目を目指し、初回を三者凡退で立ち上がった。

１番ラーナックを１球で投ゴロに打ち取ると、ＭＬＢ２位タイの２５本塁打を放っている２番バクストンはスイーパーで詰まらせて左飛。３番クレメンスは四球で歩かせたが、４番ベルにはこの回最速の１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を投げ込み、最後は９９・９マイル（約１６０・８キロ）直球で力のない左飛に仕留めた。

２児のパパになってから打者としてはこの日まで４戦２発と“父親パワー”をさく裂させている大谷は、リアル二刀流で家族に白星を届けたいところだ。今季はこの日まで１２試合で７勝２敗、防御率１・４７と好調。ツインズのエース右腕ライアンとの投げ合いで、規定投球回到達には７回１／３が必要となる。

打者として相性の良いターゲットフィールドだが、登板するのはエンゼルス時代の２２年９月２３日（同２４日）以来４年ぶり２度目。その時は雨などの悪条件の中、６回途中３安打６四球で２失点も７奪三振でシーズン２００奪三振に到達した思い出深い場所でもある。

「投手・大谷」は前回１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で６回７安打４失点も７勝目を挙げた。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測し、４回まで２安打無失点と好投していたが、５回だった。先頭打者の四球をきっかけにド軍移籍後ワーストの１イニング４失点。一時１・００まで戻していた防御率も０点台復帰とはならず、６回で降板したことで規定投球回（当時）にも１回１／３届かなかった。６月になってから右手中指のマメの問題が表面化しているが、この時も出血が見られた。

それでも、投球以上に球場が騒然となったのは６回の攻撃だった。「５番・ＤＨ」のロハスの代打として大谷が打席へ。初球打ちで遊ゴロだったが、先発登板時の代打出場は初めてと米９年目で新たな扉を開いた。投手専念のはずが、４年ぶりの代打起用。ただ、この時大谷は記録上降板しておらず、「投手がＤＨの代打または代走を務めた場合、その後はＤＨを使用できない」という現行のルールに基づいてチームのＤＨが解除となる“もろ刃の剣”でもあった。

大谷はリアル二刀流で出場した１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の翌日、１１日（同１２日）の同戦にＤＨで先発出場した際、１３号ソロを含む２打数２安打２四球と全４打席で出塁しながら７回に途中交代。球団から「左膝の炎症」と発表され、以降は試合後のクラブハウスでアイシングする姿が見られるなど、今も左膝は万全な状態には至っていないが「（長い）シーズンをやっていれば、必ずしも常に万全に投げられるわけではない」と言い訳せずにマウンドに立っている。