平野紫耀、堀米雄斗、YUTA（NCT127）ら豪華ゲストが来場 “ルイ・ヴィトン2027春夏メンズ・コレクションショー”で華を添える
Number_iの平野紫耀、プロスケートボーダーの堀米雄斗、NCT127のYUTAらが、フランス・パリで開催されたルイ・ヴィトンの2027春夏メンズ・コレクションショーに来場した。会場には豪華ゲストが集結し、華やかなフロントローを彩った。
【写真】ジョシュ・ヒューストン、平野紫耀、チャールズ・メルトンとの豪華3ショット
ルイ・ヴィトンは6月24日、日本時間午前4時から、メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスによる2027春夏メンズ・コレクションを発表。世界中から注目を集める最新ショーの会場には、多彩なジャンルで活躍する著名人が姿を見せた。
フロントローには平野、堀米、YUTAのほか、俳優のチャールズ・メルトン、ジョシュ・ヒューストンらが来場。ショー開始前から大きな注目を集め、会場の熱気を高めた。
世界的ラグジュアリーブランドとして知られるルイ・ヴィトンは、1854年の創業以来、革新性とクラフツマンシップを融合させた製品を展開。トラベルラゲージをはじめ、バッグやアクセサリー、プレタポルテ、ジュエリー、フレグランスなど幅広い分野で存在感を示している。
【写真】ジョシュ・ヒューストン、平野紫耀、チャールズ・メルトンとの豪華3ショット
ルイ・ヴィトンは6月24日、日本時間午前4時から、メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスによる2027春夏メンズ・コレクションを発表。世界中から注目を集める最新ショーの会場には、多彩なジャンルで活躍する著名人が姿を見せた。
世界的ラグジュアリーブランドとして知られるルイ・ヴィトンは、1854年の創業以来、革新性とクラフツマンシップを融合させた製品を展開。トラベルラゲージをはじめ、バッグやアクセサリー、プレタポルテ、ジュエリー、フレグランスなど幅広い分野で存在感を示している。