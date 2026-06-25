BTSのJung Kook（ジョングク＝28）が、TikTok（ティックトック）で個人ハッシュタグ「＃jungkook」を投稿し、再生回数が4000億回を突破した。世界のソロアーティストの中で、個人ハッシュタグで4000億回の再生数を記録したのは、初めて。韓国メディアが報じた。

アーティスト以外の有名人も含めた、ジャンルを問わない、世界の個人ランキングでは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの6930億回の1位、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの5740億回の2位に次いで3位にランクインした。

韓国メディアのスターニュースは25日「ジョングクは、開設した個人TikTokアカウントはフォロワーが3160万人を超えた。同アカウントには33件の投稿があり、再生回数1億回以上の動画は6本、5000万回以上再生の動画は27本。最も再生回数が多い動画は、2億1000万回に達している」と報じた。

また「ジョングクのTikTokアカウントは、2時間36分で100万人のフォロワーを達成した。また、12時間46分で340人を達成した。この数字は、24時間で330万人のフォロワーを集めたハリウッド俳優ジョニー・デップの記録を上回った」とも伝えた。

YouTube（ユーチューブ）でも、最も検索された男性K−POPアイドル1位に5年連続でランクインした。世界最大の検索エンジンGoobleでも、最も検索されたK−POPアイドルでも5年以上、1位になっている。