「私は織田裕二さんから…」共演女優の“振る舞い”に度肝を抜かれる 関根勤が衝撃の裏側を告白「すごい」「圧倒された」
「ええっ!? と思って、圧倒されて……」お笑いタレントの関根勤が、TBS系ドラマ『時すでにおスシ!?』の裏話を明かした――。
関根勤
○「みんな抑えてるのに本気」「ええっ!? と思って」
永作博美主演の『時すでにおスシ!?』で、よこた鮨アカデミーの学長・横田宗満を演じた関根。13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で、同作の話題になると、「松山ケンイチさんは、めちゃくちゃうまい」と講師役だった松山を大絶賛。永作とも、「ホントに久しぶりに会った」といい、「細かい表情がうまいですね。やわらかくてね。永作さんも、次になんか(作品に)出たら、観たいですね。追っていきます(笑)」と改めて魅了された様子だった。
また、関根は、「ファーストサマーウイカさんが、すごくお上手で。現場が明るくなるんですよ」と生徒役だったウイカに言及。撮影前には、“本読み”が行われたが、「俺、本読みなんかやったことなかったから。練習してきたのに、なんか噛んじゃったりして……。うまく言えなかった」と苦笑しながら、「みんなちょっと抑えてやってんのに、ファーストサマーウイカさんだけは、本気でやるの。ええっ!? と思って、圧倒されて」と感嘆。
あまりの迫力に思わず、「すごかったね」と声をかけると、ウイカは、「私は織田裕二さんから勉強したんです」と打ち明けたそう。「本読みのときに、織田裕二さんは立ち上がって、机の上に片足出して、うわーっ! うわーっ! って。圧倒されたって言うんですよ」と話した関根は、「もう本気でやってたから、私もあれをやらなきゃいけないんだって。勉強しましたって」と感心しながら語っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。
関根勤
○「みんな抑えてるのに本気」「ええっ!? と思って」
永作博美主演の『時すでにおスシ!?』で、よこた鮨アカデミーの学長・横田宗満を演じた関根。13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で、同作の話題になると、「松山ケンイチさんは、めちゃくちゃうまい」と講師役だった松山を大絶賛。永作とも、「ホントに久しぶりに会った」といい、「細かい表情がうまいですね。やわらかくてね。永作さんも、次になんか(作品に)出たら、観たいですね。追っていきます(笑)」と改めて魅了された様子だった。
あまりの迫力に思わず、「すごかったね」と声をかけると、ウイカは、「私は織田裕二さんから勉強したんです」と打ち明けたそう。「本読みのときに、織田裕二さんは立ち上がって、机の上に片足出して、うわーっ! うわーっ! って。圧倒されたって言うんですよ」と話した関根は、「もう本気でやってたから、私もあれをやらなきゃいけないんだって。勉強しましたって」と感心しながら語っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。