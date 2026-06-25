「解決策を見つけている」“三笘不在”で再確認した日本の強み。スウェーデン指揮官が感心「非常に強い集団的な理解を持っています」【Ｗ杯】

「解決策を見つけている」“三笘不在”で再確認した日本の強み。スウェーデン指揮官が感心「非常に強い集団的な理解を持っています」【Ｗ杯】