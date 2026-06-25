「なんじゃこりゃあああ」「サッカーって凄い」今大会ベストゴール？ ハイチFWの超絶弾にファン驚愕！モロッコ戦は“予想外”の展開【W杯】
現地６月24日、北中米ワールドカップのC組最終節で、ハイチ代表はモロッコと代表と対戦。連敗ですでに敗退が決まっているが、意地がある。戦前の予想に反し、前回ベスト４の難敵を大いに苦した。
初戦でスコットランドに０−１、２戦目でブラジルに０−３で敗戦。52年ぶり２回目のW杯では１点も奪えていなかったが、この日は開始10分で先制に成功した。レニー・ジョゼフが右サイドからのクロスに上手く合わせ、オウンゴールを誘った。
39分にアシュラフ・ハキミに同点弾を浴びるも、43分にウィルソン・イシドールのスーパーゴールで再び一歩前へ。プレミアリーグのサンダーランドに所属する25歳FWは、ペナルティエリア手前で右足を振り抜き、超強烈なシュートをゴール左隅に叩き込んだ。
このゴラッソにファンは熱狂。ゴール映像を発信したDAZN公式Xの投稿に「なんじゃこりゃあああ」「スゴすぎるだろ！！」「蹴速何kmでてるんだー」「ベストゴール候補」「サッカーって凄くないですか？」「さすがにシビれた！」といった絶賛の声が相次いで寄せられている。
ただ、ハイチはその後に失点を重ねてしまい、２−４で逆転負けを喫した。
C組１位で終えたブラジルは、日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアのいるF組の２位、C組２位のモロッコはF組１位と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもないぞ！ハイチFWの衝撃ゴラッソ
初戦でスコットランドに０−１、２戦目でブラジルに０−３で敗戦。52年ぶり２回目のW杯では１点も奪えていなかったが、この日は開始10分で先制に成功した。レニー・ジョゼフが右サイドからのクロスに上手く合わせ、オウンゴールを誘った。
このゴラッソにファンは熱狂。ゴール映像を発信したDAZN公式Xの投稿に「なんじゃこりゃあああ」「スゴすぎるだろ！！」「蹴速何kmでてるんだー」「ベストゴール候補」「サッカーって凄くないですか？」「さすがにシビれた！」といった絶賛の声が相次いで寄せられている。
ただ、ハイチはその後に失点を重ねてしまい、２−４で逆転負けを喫した。
C組１位で終えたブラジルは、日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアのいるF組の２位、C組２位のモロッコはF組１位と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもないぞ！ハイチFWの衝撃ゴラッソ