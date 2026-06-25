中村江里子、ミラノ生活に別れ→パリ帰国へ 最後の週末は次女＆夫とランチ「娘さん綺麗」「素敵なファミリー」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（57）が23日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ生活最後の週末を家族と過ごした様子を公開し、反響を呼んでいる。
【動画・写真】夫＆次女とミラノ生活最後の週末を楽しむ中村江里子
中村は「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」と報告「Milano生活最後の週末。次女はインターンシップ終了後の口頭試験の準備。夫と私は書類整理や引越し準備。でも、すでにキッチンが使える状況ではなくランチに出かけました」と近況を明かした。
投稿では、夫と次女が手をつないでミラノの街を歩く後ろ姿や、家族でランチを楽しむ様子など複数枚の写真を公開。「私は夫と子供達が一緒に歩いているところを数歩下がって眺めるのが大好き 後ろ姿コレクションが沢山あります」とつづり、「2人は紺と白のコーディネートで あっ、実は私も」と家族のおそろいコーデも紹介している。
コメント欄には、「お嬢さん 大きくなりましたね〜！」「長身のご主人様と手を繋いで仲良し親子ですね〜」「ランチも楽しそう」「パパ若いです」「お嬢様とのショット とてもオシャレで、やはりいいですね」「娘さん綺麗」「親子の手つなぎ歩きを見てると嬉しくなりますね」「いつみてもほんと素敵なファミリー」などの声が寄せられていた。
【動画・写真】夫＆次女とミラノ生活最後の週末を楽しむ中村江里子
中村は「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」と報告「Milano生活最後の週末。次女はインターンシップ終了後の口頭試験の準備。夫と私は書類整理や引越し準備。でも、すでにキッチンが使える状況ではなくランチに出かけました」と近況を明かした。
コメント欄には、「お嬢さん 大きくなりましたね〜！」「長身のご主人様と手を繋いで仲良し親子ですね〜」「ランチも楽しそう」「パパ若いです」「お嬢様とのショット とてもオシャレで、やはりいいですね」「娘さん綺麗」「親子の手つなぎ歩きを見てると嬉しくなりますね」「いつみてもほんと素敵なファミリー」などの声が寄せられていた。