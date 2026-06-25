ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秋田・大館市で停電57件 東北電力管内それ以外の地域では「確認中」… 秋田・大館市で停電57件 東北電力管内それ以外の地域では「確認中」【青森で最大震度6強の地震】 秋田・大館市で停電57件 東北電力管内それ以外の地域では「確認中」【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 8時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県で最大震度6強を観測した地震の影響について、東北電力管内では午前8時時点で、秋田県大館市の57戸で停電が発生しているということです。それ以外の地域では「確認中」としています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 長野, 海, ダイス, 大学, 沖縄, 住宅, 法要, 介護タクシー, 葬儀