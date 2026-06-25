塩鯖は茹でるとふっくら柔らかに激変⁉『ゆで塩さばのオニオンサラダ』フライパン4分

実は塩さば、ゆでるとおいしい。ゆっくりと火を通すことで、身はふっくら柔らかに。たっぷりのオニオンスライスと青じそを合わせれば、暑い日でも食べやすいごちそうサラダに変身します。

ポン酢ベースの爽やかな味わいとシャキシャキ玉ねぎの相性も最高。さばも玉ねぎも、もりもり食べられますよ！

『ゆで塩さばのオニオンサラダ』のレシピ

材料（2人分）

塩さばの切り身……2切れ（約200g）

玉ねぎ（小）……1/2個（約80g）

青じその葉……4枚

〈A〉

ポン酢しょうゆ……大さじ2

水……大さじ1

オリーブオイル……大さじ1

砂糖……小さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）玉ねぎは横に薄切りにし、長さを半分に切る。青じそは軸を切る。さばは皮目に1cm間隔で切り目を入れる。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンに水4カップを入れて強めの中火で熱し、沸騰したらさばを皮目を上にして入れて弱火にし、4分ほどゆでる。さばを取り出してペーパータオルで水けを取り、器に盛る。（1）の玉ねぎをさばの上に広げてのせ、〈A〉をかけて、青じそを粗くちぎって散らす。

おいしく作るコツ

さばは弱火でゆで、ゆっくりと火を通します。こうすることで身がくずれにくく、堅くなりません。

山盛り玉ねぎと青じその香りに箸が進む。いつもの塩さばも、たまには「ゆで」で。さっぱりもりもり召し上がれ♪

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）