東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6901 高値0.6924 安値0.6883
0.6963 ハイブレイク
0.6944 抵抗2
0.6922 抵抗1
0.6903 ピボット
0.6881 支持1
0.6862 支持2
0.6840 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5650 高値0.5680 安値0.5631
0.5725 ハイブレイク
0.5703 抵抗2
0.5676 抵抗1
0.5654 ピボット
0.5627 支持1
0.5605 支持2
0.5578 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4234 高値1.4248 安値1.4206
1.4295 ハイブレイク
1.4271 抵抗2
1.4253 抵抗1
1.4229 ピボット
1.4211 支持1
1.4187 支持2
1.4169 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6901 高値0.6924 安値0.6883
0.6963 ハイブレイク
0.6944 抵抗2
0.6922 抵抗1
0.6903 ピボット
0.6881 支持1
0.6862 支持2
0.6840 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5650 高値0.5680 安値0.5631
0.5725 ハイブレイク
0.5703 抵抗2
0.5676 抵抗1
0.5654 ピボット
0.5627 支持1
0.5605 支持2
0.5578 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4234 高値1.4248 安値1.4206
1.4295 ハイブレイク
1.4271 抵抗2
1.4253 抵抗1
1.4229 ピボット
1.4211 支持1
1.4187 支持2
1.4169 ローブレイク