東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6901　高値0.6924　安値0.6883

0.6963　ハイブレイク
0.6944　抵抗2
0.6922　抵抗1
0.6903　ピボット
0.6881　支持1
0.6862　支持2
0.6840　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5650　高値0.5680　安値0.5631

0.5725　ハイブレイク
0.5703　抵抗2
0.5676　抵抗1
0.5654　ピボット
0.5627　支持1
0.5605　支持2
0.5578　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4234　高値1.4248　安値1.4206

1.4295　ハイブレイク
1.4271　抵抗2
1.4253　抵抗1
1.4229　ピボット
1.4211　支持1
1.4187　支持2
1.4169　ローブレイク