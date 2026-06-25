サッカー日本代表の森保一監督が日本時間25日、スウェーデン戦の前日会見に臨み「一位通過したい」と強い意気込みを語りました。

日本代表は今大会、第1節の強豪オランダ戦に二度おいつく引き分け、第2節のチュニジア戦では4得点を奪い快勝しました。グループステージF組では勝ち点4でオランダと並びつつも得失点差で2位となっています。その突破順位が決まる第3節がスウェーデン戦。運命の試合の前日会見に臨んだ森保監督は、まず記者から以前、一位通過は「神のみぞ知る」と発言していたことを問われると「目指すべきことでいうと勝ちたい、一位通過したい、モンテレイで戦えるのがベスト」と明言しました。

さらにその理由として「モンテレイは事前キャンプやっているしチュニジア戦で戦っているし、スタジアムの雰囲気であったり選手たちもいろんな使い勝手、ピッチ状態を一度経験したところで試合できるメリット」と語りました。

ただあらゆる状況を想定済みであることも明かし「どこが一番とかってことはない。一位通過二位通過、三位ってこともあるし、スウェーデンは力のあるチーム。守備陣が堅いし、攻撃陣はスピードあって世界的なストライカーがいて強い。勝つことを考えて勝てるように、引き分けに終わるかもだし、勝利を目指した上で準備していきたい。どこで決勝トーナメントを、どこと戦うことになってもこれまで事前準備の段階で全ての競技場、環境JFAのみなさんが細かくチェックしてくれて、安心して落ち着いて準備できる。自然に結果を受け止めながら決勝トーナメント進めれば」と述べました。