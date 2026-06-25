ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦の試合前に取材対応。ウィル・スミス捕手（31）の離脱が長期化する見通しを語った。

正捕手のスミスは今月6日（同7日）のエンゼルス戦で、スタメンに名を連ねていたが、首の張りを訴え、急きょ先発メンバーから外れ、以降は欠場が続き、11日（同12日）に負傷者リスト（IL）入り。適用は8日（同9日）からとなった。

指揮官はスミスの現状について「まだ野球の動きを始めていない」と説明した。

チームは26日（同27日）から敵地でパドレスと3連戦、29日（同30日）からは敵地でアスレチックスと3連戦とビジター6連戦が控えているが、スミスがチームに同行しないことを明かし「しばらくは難しい」と離脱が長期になる見通しを示した。

ドジャースは23日（同24日）終了時点で、51勝29敗でナ・リーグ西地区で2位・パドレスに9ゲーム差を付け首位を独走。勝率・638も両リーグトップの成績を誇る。

ただ、スミスをはじめ、グラスノーやスネルら多くの負傷者を抱えている。指揮官は「仮に順位表が違ったとしても、ブレーク（スネル）、グラスノー、ウィルに対する対応は同じだったと思う。今の順位はありがたいが、まだシーズンは長い。順位によって判断を変えることはない」とチームが好調だから主力の復帰に慎重になっているのではないとし、どの順位でも同じ対応をしていたと語った。