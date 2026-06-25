MEGUMI、“書かれる側”から連載担当へ 「なんで私!?」と「驚きすぎて笑ってしまいました」 『週刊文春』で人生相談スタート
タレントで実業家のMEGUMI（44）が、きょう25日発売の『週刊文春』で新連載「MEGUMIのお悩み相談室 心のターンオーバーしましょ！」をスタートさせる。人生相談をテーマに、読者の悩みに自身の言葉で向き合うほか、採用された相談者にはMEGUMIが選んだ美容アイテムをプレゼントする。
【写真】MEGUMI「自分史上いちばん細いウエスト」披露
俳優やタレントとして活躍する一方、近年は美容本のヒットや映画プロデュースなどでも注目を集めるMEGUMI。女性を中心に幅広い支持を集める存在として、新たな挑戦に臨む。
第1回では、連載開始にあたり率直な心境も明かした。これまで『週刊文春』に書かれる立場だったことを振り返り、「文春さんといえば、これまではどちらかといえば“書かれる側”の人間だったので、最初に連載のお話をいただいたときは『なんで私!?』と、驚きすぎて笑ってしまいました」と語っている。
連載名にもある“ターンオーバー”には、美容だけでなく心の再生という意味も込められているという。MEGUMIは「お肌にターンオーバーがあるように、心にも“入れ替わり”が必要な時期がある」と説明。「お悩みにお答えするだけではなく、その方の心の状態に合う美容アイテムを私が実際に選んで、お贈りしたいと思っています」と連載への思いを明かした。
第1回で取り上げるのは、「自宅に人を招くことが苦手」という35歳女性から寄せられた「義母が家に来たがる」という悩みを届ける。
【写真】MEGUMI「自分史上いちばん細いウエスト」披露
俳優やタレントとして活躍する一方、近年は美容本のヒットや映画プロデュースなどでも注目を集めるMEGUMI。女性を中心に幅広い支持を集める存在として、新たな挑戦に臨む。
連載名にもある“ターンオーバー”には、美容だけでなく心の再生という意味も込められているという。MEGUMIは「お肌にターンオーバーがあるように、心にも“入れ替わり”が必要な時期がある」と説明。「お悩みにお答えするだけではなく、その方の心の状態に合う美容アイテムを私が実際に選んで、お贈りしたいと思っています」と連載への思いを明かした。
第1回で取り上げるのは、「自宅に人を招くことが苦手」という35歳女性から寄せられた「義母が家に来たがる」という悩みを届ける。