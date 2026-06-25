気象予報士でタレントの穂川果音（40）が24日夜、自身のインスタグラムを更新。雨の日の“着やせコーデ”を披露した。

「気まぐれお天気コーデ 明日6/25の関東のお天気は雨の一日 雨の止むタイミングは合っても1日傘が大活躍。大きめの傘を持って出掛けてね！朝からあまり気温が上がらず、ジャケット必須！」とアドバイス。

オフショルダーの黒のロンパースに白の襟なしジャケット姿の写真をアップし「乾きやすいリネン素材のジャケット＋汚れが目立ちにくいブラックのロンパースでコーデしました ノーカラージャケットだと顔周りがスッキリするので着痩せして見えるので好き」とつづった。

ハッシュタグでは「気象予報士」「天気コーデ」「着痩せコーデ」「骨格ストレート」「ootdfashion」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「果音さんくらいの身長だからこその…ステキです」「めっちゃ綺麗です！」「黒と白の色合いが良いですね」「薄手のジャケット、爽やかですね」「可愛い、おしゃれ」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。