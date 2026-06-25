今回は、幼稚園で偉そうに振舞うPTA会長のママを、夫が黙らせたエピソードを紹介します。

PTA会長ってそんなに偉いの…？

「幼稚園でPTA会長をつとめるママが、いつも偉そうな態度なんです。『PTA会長ってそんなに偉いの……？』とモヤモヤします。

そんなある日、車で子どもを幼稚園に連れて行ったら、PTA会長のママに『年少の子の親は車での送迎は許されていないのよ』『園の規律を乱さないでくれる？』と、意味不明なことで怒鳴られました。

しかしそこで夫が、『園の規律を乱しているのはあなたでしょう？』『家庭のストレスを外で発散しないでくれる？』と冷静に言い返したんです。PTA会長のママは悔しそうに黙っていました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ このPTA会長のママは、家庭で自分の夫や義母にモラハラをされる毎日だそうで、そのことは気の毒ですが、だからって幼稚園で他のママに意地悪をしていい理由にはなりませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。