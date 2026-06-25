かつて三笘薫も指導したスウェーデン監督、三笘不在の日本を警戒「素晴らしいソリューションを出している」
現地時間25日(日本時間26日)のグループリーグ最終戦で日本代表と対戦するスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が24日、試合会場のダラススタジアムで公式会見に出席した。
初戦でチュニジアに5-1と大勝したが、第2戦はオランダに1-5の大敗。それでも「(オランダ戦は)負けたが、すべてが悪いわけではない。改善できているところもある。チームのムードもポジティブになっている」と、敗戦のショックから立ち直っていることを強調した。
スウェーデンは勝てば2位以内が決まるが、引き分けでも勝ち点4となり、グループリーグ突破の可能性は高い。日本戦に向け、「容易なことではない。日本にはとても感銘を受けている。チームとしてまとまっているし、非常に尊敬している」とリスペクトを口にする指揮官は「前の試合よりも良い守備を実現しないといけない。より安定した試合をしないといけない」と強調した。
昨年10月からスウェーデン代表を率いるポッター監督だが、それまではブライトンやチェルシー、ウエスト・ハムなどで指揮を執ってきた。ブライトンの監督時代には加入当初のMF三笘薫も指導。「三笘選手はすべてのチームが求める資質を持っている。本当にプラスの印象しか持っていない」と言及し、三笘がケガで不在であることが日本代表にどんな影響があるか聞かれると、「日本チームはソリューションを探し出している」と回答した。
「全然違う選手も集めながら、素晴らしいソリューションを出している。集団としてまとまったチーム。非常に長い間、一緒にプレーしている。個人のことも考えるだろうが、試合はチームで行われる。日本はチームとしての戦いをよくやっている」
日本への警戒を強める指揮官は「前の試合(オランダ戦)のような守備ではダメ。そこは改善しないと、日本はウイングが強いし、中盤もそう。ただ、我々もいいチーム。そういう意味では対抗できると思う」と話していた。
(取材・文 西山紘平)
初戦でチュニジアに5-1と大勝したが、第2戦はオランダに1-5の大敗。それでも「(オランダ戦は)負けたが、すべてが悪いわけではない。改善できているところもある。チームのムードもポジティブになっている」と、敗戦のショックから立ち直っていることを強調した。
昨年10月からスウェーデン代表を率いるポッター監督だが、それまではブライトンやチェルシー、ウエスト・ハムなどで指揮を執ってきた。ブライトンの監督時代には加入当初のMF三笘薫も指導。「三笘選手はすべてのチームが求める資質を持っている。本当にプラスの印象しか持っていない」と言及し、三笘がケガで不在であることが日本代表にどんな影響があるか聞かれると、「日本チームはソリューションを探し出している」と回答した。
「全然違う選手も集めながら、素晴らしいソリューションを出している。集団としてまとまったチーム。非常に長い間、一緒にプレーしている。個人のことも考えるだろうが、試合はチームで行われる。日本はチームとしての戦いをよくやっている」
日本への警戒を強める指揮官は「前の試合(オランダ戦)のような守備ではダメ。そこは改善しないと、日本はウイングが強いし、中盤もそう。ただ、我々もいいチーム。そういう意味では対抗できると思う」と話していた。
(取材・文 西山紘平)