２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．３４ドル（－２．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４００８．８ドル（－１４０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８０５．２セント（－３９６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．７５セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０７．００セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０８．７５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５０．０１（－５．３２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．３４ドル（－２．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４００８．８ドル（－１４０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８０５．２セント（－３９６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．７５セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０７．００セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０８．７５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５０．０１（－５．３２）
出所：MINKABU PRESS