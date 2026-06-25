２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１８２ドル高 マイクロンは時間外で急伸 ２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１８２ドル高 マイクロンは時間外で急伸

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２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１８２．０６ドル高の５万１８４８．９０ドルと反発した。米原油先物相場が下落し、株式相場の支援材料となった。一方、ハイテク関連株の一角には持ち高調整の売りが出た。引け後にマイクロン＜MU＞が決算を発表。これを受けて時間外取引で同社株は急伸している。



ホーム・デポ＜HD＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が買われ、ショッピファイ＜SHOP＞やコーニング＜GLW＞が大幅高となった。半面、シェブロン＜CVX＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が軟調。ワージントン・インダストリーズ＜WOR＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１１０．４１ポイント安の２万５４７６．６３と３日続落した。マイクロソフト＜MSFT＞やテスラ＜TSLA＞が値を下げ、セレブラス・システムズ＜CBRS＞やハーツ・グローバル・ホールディングス＜HTZ＞が大幅安となった。一方、ウェンディーズ＜WEN＞が高い。



出所：MINKABU PRESS