開催：2026.6.25

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 7 - 6 [オリオールズ]

MLBの試合が25日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。

1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 BAL

2回表、5番 サミュエル・バサロ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 LAA 2-2 BAL

3回表、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 LAA 2-3 BAL、5番 サミュエル・バサロ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 LAA 2-5 BAL

8回裏、9番 ボーン・グリッソム 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-5 BAL、3番 ウェード・メックラー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-5 BAL

10回表、4番 ピート・アロンソ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAA 5-6 BAL

10回裏、1番 ノーラン・シャヌエル 2球目を打ってセカンドゴロ しかしピッチャーがエラーでエンゼルス得点 LAA 6-6 BAL、2番 ローガン・オハピー 4球目を打ってキャッチャーへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 7-6 BAL

試合は7対6でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのチェース・シルセスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はオリオールズのキーガン・アキンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 08:32:14 更新