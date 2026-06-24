「ドクターシーラボ」が佐野勇斗を新アンバサダーに起用　新CMが6月25日放映開始

「ドクターシーラボ（Dr.Ci:Labo）」が、新ブランドアンバサダーにM!LKの佐野勇斗を起用した。6月25日から放映する「VC100 エッセンスローション EX」の新テレビCMを初公開。就任式に出席した佐野が、10代の頃から愛用してきたというブランドへの思いや、美容、グループ活動に向き合う姿勢を語った。

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ドクターシーラボは、1998年に美容皮膚科クリニックから誕生したスキンケアブランド。「クリニック生まれのスキンケアを、自分の手で」を掲げ、皮膚科学に基づく商品開発を行う。「目覚めよ、果てなき透明感。」を新ブランドメッセージに設定し、ブランドアンバサダーを起用した。

米増恭子マーケティングディレクターは佐野の起用について、幅広い層から支持を集める存在感に加え、美容への関心の高さや長年にわたる商品の愛用者である点を挙げた。また、ブランドミッションである「美しさの可能性はすべての人の肌に宿る。その可能性を解き放つ存在、ブランドでありたい」という思いと重なる活動姿勢にも共感したという。「CM撮影を通して、佐野さんの人間性や、内側からあふれるような透明感のあるオーラに引きつけられました」と話した。

佐野は、10代の頃に友人から薦められたことをきっかけに「VC100」シリーズを使い始めたといい、「香りや使用感が自分に合っていて、そこからずっと使わせてもらっています。長く使ってきたブランドなので、アンバサダーを務めさせていただけることには運命的なものを感じました。本当に嬉しいです」と笑顔で答えた。

新テレビCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」では、クリニックを思わせるブルーグレーのラボ空間を舞台に、ビタミンボールに囲まれた佐野の姿を映し出した。撮影ではCGで表現されるビタミンボールとの掛け合わせにこだわったと言い、「今日初めて完成したCMを見ました。なんていうかほんと、"イイじゃん"という感じですね。表情や角度を細かく調整しながら、長年使い続けてきた商品の気持ちよさを伝えられるよう意識しました」と振り返った。

さらに特技の書道を生かし、"透明感"の文字を披露。「これからの季節は紫外線の影響もあり、くすみを感じることがあります。そういう時こそ、スキンケアで透明感を高めていきたい」と語った。続けて疲れて帰宅した日でもクレンジングを欠かさないことを明かし、「何があってもします！」と強い“思い”も。

「果てなき透明感」というブランドメッセージにちなみ、日頃から限界を超えて追い求めていることを聞かれると、「昔から大きな目標を決めて、そこから逆算することを意識しています。自分が考える限界を超えた目標を立てるようにしています。自分で限界を決めたくないんです」と話した。

また、ボーカルダンスユニット M!LKとして活動する上では、メンバーやスタッフ、ファンと向き合うことを大切にしているとし、「全員が互いを思いやり、リスペクトすることを意識しています。向き合うことは、もうそれしかないと言っても過言ではないくらい大事にしています」。

最後に、「ドクターシーラボは、僕自身が何年も使い続けてきた、本当に気に入っているブランドです。より多くの方に魅力を知っていただけるよう、アンバサダーとして発信していきたい」と締め括った。

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