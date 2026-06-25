株価指数先物【寄り前】 マイクロン決算を受けてロングが強まる可能性 株価指数先物【寄り前】 マイクロン決算を受けてロングが強まる可能性

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大阪9月限ナイトセッション

日経225先物 71060 +1500 （+2.15％）

TOPIX先物 4022.0 +49.5 （+1.24％）

シカゴ日経平均先物 69465 -95

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



24日の米国市場はNYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。国連の国際海事機関（IMO）によると、ホルムズ海峡を航行する船舶が出始めたと報じられた。エネルギー輸送の停滞が解消に向かうとの見方から、WTI原油先物が一時1バレル＝70ドルを割り込んだ。加えて、米長期金利が低下したことが材料視され、NYダウの上げ幅は一時580ドルを超えた。ただ、マイクロン・テクノロジー の決算を控えて半導体株の一角に売りが出たため、ダウの上値が限られたほか、ナスダック指数は下落に転じた。



NYダウ構成銘柄では、ホーム・デポ 、シャーウィン・ウィリアムズ 、スリーエム 、ハネウェル・インターナショナル 、ボーリング が買われた。半面、シェブロン 、ウォルト・ディズニー 、マイクロソフト 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、ゴールドマン・サックス・グループ が軟調。



シカゴ日経平均先物（円建て）の清算値は、大阪比95円安の6万9465円だった。24日取引終了後の日経225先物（9月限）のナイトセッションは、日中比230円安の6万9330円で始まった。その後は6万9000円～6万9800円辺りでの保ち合いが継続。終盤にかけて6万8930円まで下げたが、引け間際に上へのバイアスが強まり、一気に7万1120円まで急伸し、日中比1500円高の7万1060円でナイトセッションの取引を終えた。



取引終了後にマイクロン・テクノロジーが発表した第3四半期決算は市場予想を上回り、第4四半期の業績見通しも予想を上回る水準が示されたことを受け、同社株は時間外で一時14％を超える上昇で推移している。足もとで調整が強まった半導体やAI（人工知能）関連株の支援材料となり、日経平均型優位の相場展開が見込まれる。



シカゴ先物は下落しているが、マイクロン・テクノロジーの時間外の急伸を受け、日経225先物は買い先行で始まることになりそうだ。前日の下げでボリンジャーバンドの+1σ（7万0130円）を割り込み、一時6万8580円まで下落幅を広げる場面もみられた。ナイトセッションでは同バンドを下回って推移していたが、引け間際に急伸したことによって+1σを上回ってきた。+2σ（7万2770円）とのレンジに戻してきたことで、ショートカバーを誘う形になろう。



原油先物の下落や長期金利の低下が材料視されるなかで、マイクロン・テクノロジーの時間外の上昇によって、現物市場でも買い戻しが強まりやすく、先物市場でのロングを強める一因になりそうだ。+1σと+2σのレンジにより、オプション権利行使価格の7万円から7万2750円のレンジを想定。+2σを捉えてくるようだと、23日の急落分を埋めてくる流れが意識されやすく、ショートカバーを伴った強い上昇を演じる可能性があろう。



そのため、日中はキオクシアホールディングス<285A>[東証P]やソフトバンクグループ<9984>[東証P]、東京エレクトロン<8035>[東証P]、アドバンテスト<6857>[東証P]などの動向をにらんでの展開となろう。特にキオクシアホールディングスのリバウンドが強まる局面では、先回り的に先物市場でのロングに向かわせそうである。一方で、リバウンドが限定的となれば、戻り待ち狙いのショートを誘うとみられ、半導体やAI関連株からは目が離せないだろう。



24日の米VIX指数は18.63（23日は19.49）に低下した。一時20.34まで切り上がる場面もみられ、75日移動平均線（19.91）を上回る場面もみられた。その後は下げに転じており、200日線（18.66）近辺での推移が目立った。200日線を明確に割り込んでくると、リスク選好が強まるとみられ、マイクロン・テクノロジーの決算を受けた25日の米国市場の動向が注目される。



NT倍率は先物中心限月で17.51倍（23日は17.46倍）に上昇した。一時17.35倍に低下する場面もみられたが、その後は+1σ（17.39倍）を上回っての推移だった。米国市場の流れからハイテク株の不安定な値動きによってNTショートに振れやすいとみられたが、金融セクターの下げがTOPIX型の重荷になっていた。引き続き半導体やAI関連株にらみの展開となるなかで、NTロングに振れそうだ。



株探ニュース