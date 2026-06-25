北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。C組のモロッコはハイチに思わぬ苦戦を強いられ、2-2で前半を折り返した。

1勝1分けの勝ち点4、組2位で最終節を迎えたモロッコ。一部主力を温存したものの、2連敗で後がないハイチに対し、前半10分にオウンゴールで先制点を許した。39分にはハキミが同点弾を決めるが、43分には再び失点。アディショナルタイムにサイバリが得点し、なんとか同点に持ち込んだものの、思わぬ苦戦を強いられ、前半を終えた。

F組の日本は1位通過した場合はC組の2位と、2位通過した場合はC組の1位と決勝トーナメントで対戦する。目下C組首位のブラジルはスコットランドに2-0とリードし、1位通過へ視界良好だ。

この展開もあり、X上には「ハイチに2失点するモロッコの方がいい 日本はGL1位突破してください」「やっぱり日本ブラジルよりモロッコの方がいいでしょこれ…」「日本はモロッコとやりたいな」「モロッコ対ハイチの前半2-2は誰が予想したよ」「モロッコはなんとかなりそうだから日本はやはり1位抜けしたい」と気が早いファンの声が漏れた。

しかし、一方で「日本がもしモロッコとやる場合、ハキミ止められるイメージないな。。」と警戒する声も目立つ。



（THE ANSWER編集部）