◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）観衆３４０（札止め）

全日本プロレスは２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。

メインイベントのアジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦で安齊勇馬、小藤将太と青柳優馬、矢野安崇が対戦。勝ったチームが７・１９後楽園ホール大会で王者組の青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯに挑む。

試合は、小藤が２２分０９秒 スタイルズクラッシュで矢野を沈め、アジアタッグ挑戦を決めた。安齊は、ＨＡＹＡＴＯとのタッグで２０２４年１０月に同王座を奪取し６度の防衛を果たした。かつてのパートナーを敵にし王座奪還に挑む。

試合後、小藤がマイクを持ち、王者組の亮生＆ＨＡＹＡＴＯを呼び込み「７・１９後楽園ホールでは、そのベルト、アナタたちから俺がひっぺがします」とベルト奪取を予告した。王者組にマイクを渡さず引き上げることを通告した。

安齊も「今日、見ての通り、勝ったのは将太とカッコいい勇馬さんだ。そして、後楽園ホール、アジアタッグ選手権試合、勝つのは将太と日本一カッコいい勇馬さんだ。将太が初めてベルトを巻く姿、見たいですよね？ 皆さん、見たいですよね？ ぜひ俺たちから目を離さないでください。後楽園ホール、頑張ろう。絶対取ろうね」と誓った。

◆６・２４新木場全成績

▼第１試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

○鈴木秀樹（８分３８秒 インディアンデスロック＋羽根折り固め）立花誠吾●

▼第２試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

○“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤（１２分０１秒 Ｖ９クラッチ）大森北斗、田村男児●

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

ライジングＨＡＹＡＴＯ、〇吉岡世起（１４分１４秒 クラッシュドライバー→エビ固め）青柳亮生、ＭＵＳＡＳＨＩ●

▼第４試合 ３ＷＡＹマッチ ２０分１本勝負

○斉藤レイ（７分０４秒 ベリンジャー）小河彪●

※残りは芦野祥太郎

▼第５試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

潮粼豪、斉藤ジュン、○綾部蓮（１５分５１秒 アイアン・メイデン）宮原健斗●、本田竜輝、羆嵐

▼メインイベント アジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦 時間無制限１本勝負

安齊勇馬、○小藤将太（２２分０９秒 スタイルズクラッシュ→エビ固め）青柳優馬、矢野安崇●