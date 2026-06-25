安齊勇馬

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◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）観衆３４０（札止め）

　全日本プロレスは２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。

　メインイベントのアジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦で安齊勇馬、小藤将太と青柳優馬、矢野安崇が対戦。勝ったチームが７・１９後楽園ホール大会で王者組の青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯに挑む。

　試合は、小藤が２２分０９秒　スタイルズクラッシュで矢野を沈め、アジアタッグ挑戦を決めた。安齊は、ＨＡＹＡＴＯとのタッグで２０２４年１０月に同王座を奪取し６度の防衛を果たした。かつてのパートナーを敵にし王座奪還に挑む。

　試合後、小藤がマイクを持ち、王者組の亮生＆ＨＡＹＡＴＯを呼び込み「７・１９後楽園ホールでは、そのベルト、アナタたちから俺がひっぺがします」とベルト奪取を予告した。王者組にマイクを渡さず引き上げることを通告した。

　安齊も「今日、見ての通り、勝ったのは将太とカッコいい勇馬さんだ。そして、後楽園ホール、アジアタッグ選手権試合、勝つのは将太と日本一カッコいい勇馬さんだ。将太が初めてベルトを巻く姿、見たいですよね？　皆さん、見たいですよね？　ぜひ俺たちから目を離さないでください。後楽園ホール、頑張ろう。絶対取ろうね」と誓った。

　◆６・２４新木場全成績

　▼第１試合　シングルマッチ　２０分１本勝負

○鈴木秀樹（８分３８秒　インディアンデスロック＋羽根折り固め）立花誠吾●

　▼第２試合　タッグマッチ　２０分１本勝負

○“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤（１２分０１秒　Ｖ９クラッチ）大森北斗、田村男児●

　▼第３試合　タッグマッチ　２０分１本勝負

ライジングＨＡＹＡＴＯ、〇吉岡世起（１４分１４秒　クラッシュドライバー→エビ固め）青柳亮生、ＭＵＳＡＳＨＩ●

　▼第４試合　３ＷＡＹマッチ　２０分１本勝負

○斉藤レイ（７分０４秒　ベリンジャー）小河彪●

※残りは芦野祥太郎

　▼第５試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

潮粼豪、斉藤ジュン、○綾部蓮（１５分５１秒　アイアン・メイデン）宮原健斗●、本田竜輝、羆嵐

　▼メインイベント　アジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦　時間無制限１本勝負

安齊勇馬、○小藤将太（２２分０９秒　スタイルズクラッシュ→エビ固め）青柳優馬、矢野安崇●