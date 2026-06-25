ボーイバンド・December 10のダニーが「しばらく休みを取る」ことを発表した。過去に不適切なコメントがあったとしてネットで批判を受けていたダニーが、メンタルヘルスに集中し、必要なサポートを得るためとして、グループとしての活動を休止するという。



グループはこう発表している。「ダニーはしばらく休みを取ることに決め、僕らもそれを尊重しています」「バンドとしていつも話していることは、メンタルヘルスを大切にすることと必要な時にはサポートを受けることの重要性です」「今、ダニーが集中しているのはまさにそこなのです」「彼は友人であり、とても大切な存在ですので、彼を支援し、彼が必要なスペースとプライバシーを確保しています」



ネットフリックスの「サイモン・コーウェル: Who's The Next?」出身のDecember 10は最近のプロモ写真では、ニコラス、ジョシュ、ヘンドリック、ショーン、ジョン、クルーズの姿しか写っていなかったことから、ダニーが脱退したのではないかと噂されていた。



December 10は間もなく「The Next Step」ツアーヨーロッパ公演が始まるところだが、ダニーが参加するかについては明らかになっていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）