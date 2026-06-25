日本の決勝トーナメント進出決定はお預けに

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えたところでグループステージ第3節が始まった。

グループBのボスニア・ヘルツェゴビナがカタールに3-1で勝利し、勝ち点を4に伸ばしたことで日本の決勝トーナメント進出決定は明日以降に持ち越しとなった。

日本は2試合を終えて1勝1分の勝ち点4でグループFの2位につける。各グループ3位の上位8チームが決勝トーナメントに進むため、24日時点で森保ジャパンが決勝トーナメントに進出する条件は、12グループのうち、4グループの3位チームが勝ち点3以下になること。すでにグループIでセネガルとイラクが2試合を終えて勝ち点0にとどまっており、グループIにおいて3位の勝ち点3以下が確定していた。

24日にはグループB、C、Aの順でグループ最終節を消化する日程となっており、この3グループの3位がそれぞれ勝ち点3以下の条件を満たせば、スウェーデン戦のキックオフを待たずに決勝トーナメント進出が確定する状況だった。

しかし、グループBで3位のボスニア・ヘルツェゴビナがカタールに3-1で勝利し、勝ち点4としたため、少なくとも24日に行われる3グループの結果だけで日本の突破が決まる可能性は消滅した。（FOOTBALL ZONE編集部）