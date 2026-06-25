富良野メロンのピューレが溶けるやわらかな生食感！ 道南食品「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」

記事ポイント 北海道富良野メロンのピューレを使った期間限定の新フレーバー90g・希望小売価格972円（税込）で北海道内の観光土産品取扱店にて販売「バタースカッチ味」「ヨーグルトスカッチ味」に続く3つ目の道内限定フレーバー 北海道富良野メロンのピューレを使った期間限定の新フレーバー90g・希望小売価格972円（税込）で北海道内の観光土産品取扱店にて販売「バタースカッチ味」「ヨーグルトスカッチ味」に続く3つ目の道内限定フレーバー

道南食品が、2026年6月2日より「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」を期間限定で新発売しました。

北海道内の観光土産品取扱店で購入できる、北海道限定シリーズの最新フレーバーです。

既存の「バタースカッチ味」「ヨーグルトスカッチ味」に続く3つ目のフレーバーとして、この夏に登場しています。

道南食品「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」

発売日：2026年6月2日内容量：90g希望小売価格：972円（税込）賞味期限：12ヶ月発売エリア：北海道内限定販売チャネル：北海道内の観光土産品取扱店

「北海道生食感チェルシー」は、明治が1971年から販売し2024年3月に終売したキャンディー「チェルシー」を、道南食品が北海道産の発酵バターや生クリームを使ったやわらかい生キャラメルガナッシュ形式に生まれ変わらせた北海道限定シリーズです。

スコットランド発祥のスカッチキャンディーをルーツに持つチェルシーの名を受け継ぎながら、北海道の土産菓子として展開されています。

メロンスカッチ味は、北海道富良野メロンのピューレを使い、その芳醇な甘みと香りをやわらかい生食感で味わえる仕上がりになっています。

店舗によっては販売開始が発売日より遅れる場合や、取り扱いのない店舗もあります。

なお、「CHELSEA」は明治の登録商標です。

富良野メロンのピューレを使ったメロンスカッチ

「チェルシーメロンスカッチ」には、北海道富良野産メロンのピューレが使われています。

富良野メロンの芳醇な甘みと香りが、生食感のやわらかいテクスチャーと合わさり、口の中でとろけるように広がります。

生キャラメルガナッシュならではのなめらかさが、メロンの風味をひと粒の中に閉じ込めています。

北海道らしさをギュッと凝縮した味わいが特徴です。

シリーズの既存フレーバーと並ぶ新顔

「北海道生食感チェルシー」シリーズには、先行発売中の「バタースカッチ味」と「ヨーグルトスカッチ味」があります。

バタースカッチ味は北海道産発酵バターと生クリームの風味で展開されており、ヨーグルトスカッチ味は乳のさわやかさを生かしたフレーバーとして道内で販売されています。

メロンスカッチ味はこの夏ならではの期間限定フレーバーで、北海道の夏を代表する富良野メロンの風味を取り入れた、シリーズ初のフルーツ系の味わいです。

期間限定フレーバーとして発売されています。

北海道富良野メロンのピューレをやわらかい生食感のキャラメルに閉じ込めた、この夏だけの一粒を北海道の旅先で味わえます。

「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」はどこで購入できますか？

A. 北海道内の観光土産品取扱店で販売されています。

店舗によっては販売開始が遅れる場合や、取り扱いのない店舗もあります。

Q. 内容量と価格を教えてください。

A. 内容量は90g、希望小売価格は972円（税込）です。

賞味期限は12ヶ月です。

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