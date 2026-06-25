2007年のサッカーバラエティ番組『飛べ、シュットリ』にわずか6歳の少年として出演し、国民に愛された李康仁（イ・ガンイン、25・パリ・サンジェルマン）。その少年がいつの間にか成長し、韓国代表のワールドカップ（W杯）決勝トーナメント進出の命運がかかる最前線に立った。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いるサッカー韓国代表は25日午前10時（日本時間）、メキシコのモンテレイ競技場で北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグA組第3戦の南アフリカ戦に臨む。洪監督は試合を控え、先発ラインナップの2、3のポジションに変更があるだろうと予告した。核心は最前方だ。第1、2戦に1トップで出場して無得点に終わった「キャプテン」孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）を本来のポジションの左ウイングに入れたり、先発から外してジョーカーとして起用したりする破格の決断をする可能性がある。

視線は自然と李康仁に向かう。代表チームの緩やかな世代交代の流れの中で孫興慜の起用とは関係なく、すでにチームの攻撃の実質的な調整とテンポは李康仁の足から始まっている。李康仁はすでに第2戦のメキシコ戦で次世代の主役としての姿を十分に証明した。

相手の強いプレスの中でも鋭いパスを入れる能力が今大会の全選手のうち4位だ。今大会のパス成功率は93％と、独歩的だ。それだけでなくメキシコ戦では相手選手の露骨な神経戦にも全く動じなかった。流ちょうなスペイン語で対応しながら手ぶりで「黙れ」というジェスチャーを見せた場面はSNSで話題になった。

現在1勝1敗（勝ち点3）でA組2位の韓国は4位の南アフリカ（1敗1分け）と引き分けても32強トーナメントに進出できる。韓国サッカーは歴代W杯でアフリカの国を相手に1勝2敗1分けだ。先制ゴールを許せば危機を迎えることもある。

幸い、南アフリカには隙が見える。第1戦、第2戦ともにキックオフから10分以内に失点する弱点を露出した。猛暑を考えると、序盤に攻勢に出る戦略が重要だ。

南アフリカの平均身長は178．8センチと、韓国より3センチ低い。李康仁が中盤から相手の裏を狙うパスを入れて呉賢揆（オ・ヒョンギュ）がフィニッシュしたり、李康仁の鋭いのクロスを趙圭誠（チョ・ギュソン）が高い打点のヘディングで決めたりする公式が期待できる。

「シュットリ」李康仁の師、故柳想鉄（ユ・サンチョル）元監督がすい臓がんで他界してからすでに5年が経過した。李康仁は「今でも試合があるたびに必ず天から見ている柳想鉄監督のために懸命にプレーする」と語った。柳想鉄が2002年韓日W杯のポーランド戦で豪快にゴールを決めてヒディンク監督を踊らせたように、彼の弟子も偉大な里程標を立てようとしている。