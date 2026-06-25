水不足解消で露天風呂が戻る620円の日帰り温泉！ 「妙義温泉」もみじの湯

記事ポイント 2025年8月からの水不足で休止していた露天風呂が6月2日より再開露天風呂利用者先着1,104名に天狗ステッカーなどをプレゼント妙義山と関東平野を望む露天風呂・サウナが大人620円 2025年8月からの水不足で休止していた露天風呂が6月2日より再開露天風呂利用者先着1,104名に天狗ステッカーなどをプレゼント妙義山と関東平野を望む露天風呂・サウナが大人620円

富岡市観光協会が運営する妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯は、2026年6月2日から露天風呂の通常営業を再開します。

2025年8月からの少雨により大塩貯水池の水位が低下したことへの節水協力として、3月1日から露天風呂を終日休業し、木曜日を臨時休館日としていましたが、水位の回復により富岡市からの協力要請が解除されました。

「妙義温泉」もみじの湯

施設名：妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯所在地：群馬県富岡市妙義町妙義1-1営業時間：10:00〜20:00（入館は閉館30分前まで）※12〜2月は1時間繰り上げ入浴料金（3時間）：大人620円／高齢者・子ども・障がい者400円定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末アクセス：上信越自動車道松井田妙義ICから約7分

妙義ふれあいプラザもみじの湯は、群馬県富岡市の妙義山麓に位置する日帰り温泉施設です。

富岡市が設置し、富岡市観光協会が指定管理者として運営しています。

泉質はナトリウム−炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉で、「温泉に浸る・眺めに浸る」をコンセプトに地域の観光拠点として親しまれてきました。

露天風呂からは妙義山の岩峰群と眼下に広がる関東平野の両方を一望でき、開放的な眺望のなかで温泉を味わえます。

サウナも備えており、いわゆる「整う」感覚からリラックスまで、目的に合わせて利用できます。

関東平野を望む露天風呂

関東平野側の露天風呂は、眼下に広がる平野の広大さが特徴です。

晴れた日には遠くまで視界が開け、湯に浸かりながら空と大地の広がりを感じられます。

入浴料金は3時間あたり大人620円。

高齢者・子ども・障がい者は400円で利用できます。

日帰りで気軽に立ち寄れる料金設定で、松井田妙義ICから車で約7分とアクセスも良好です。

妙義山を望む露天風呂

妙義山側の露天風呂では、奇岩が連なる妙義山の山肌を正面に捉えながら湯に入れます。

山の迫力ある稜線が湯船のすぐそばに広がり、関東平野の眺望とは異なる山岳的な景観を楽しめます。

露天風呂は6月2日以降、通常の定休日（月曜日）のみの休館となり、これまで追加されていた木曜休館も終了しています。

サウナ

施設内にはサウナもあります。

サウナ愛好家が求める「整う」感覚を得られるだけでなく、リラックスを目的とした利用にも対応しています。

露天風呂と組み合わせて過ごすことで、滞在時間を通じて身体をほぐせます。

内風呂

屋内の内風呂も利用できます。

天候に左右されず温泉を楽しめるため、露天風呂と組み合わせることで、季節や体調に合わせた入浴が可能です。

関東平野を望むロビー

ロビーからも関東平野の眺望が広がり、入浴前後にゆったりと過ごせる空間になっています。

休憩室

入浴後に休める休憩室があります。

温泉でほぐれた身体を休めながら、施設内でゆっくりと過ごせます。

食事処「御山亭」

営業時間：11:00〜19:30（ラストオーダー19:00）※12〜2月は1時間繰り上げ

施設内の食事処「御山亭」では、妙義山を望みながら食事ができます。

入浴と食事を組み合わせることで、日帰り旅行として1日過ごせる施設になっています。

妙義山を望みながらの食事

食事処の席からは妙義山の景色を眺めながら食事を取れます。

温泉の後に、目の前の山を見ながらゆっくりと食事する時間を過ごせます。

名物 御山御膳

「御山御膳」は食事処「御山亭」の名物メニューです。

新名物 大権現カツカレー

「大権現カツカレー」は食事処「御山亭」の新名物として提供されています。

名物 こんにゃくから揚げ

「こんにゃくから揚げ」も食事処の名物です。

群馬県はこんにゃく生産の主要産地であり、地域食材を使った一品として食事処で楽しめます。

通常営業再開記念プレゼント

対象：露天風呂利用者特典：クリアファイル・缶バッジ・天狗ステッカーのいずれか1点期間：2026年6月2日（火）から、なくなり次第終了先着：1,104名（妙義山の標高にちなんだ数）

通常営業再開を記念して、露天風呂を利用した方に先着1,104名で記念品が贈られます。

1,104という数は、妙義山の標高にちなんだものです。

記念品はクリアファイル・缶バッジ・天狗ステッカーの3種類から1点を選べます。

なくなり次第終了のため、訪問時期によっては在庫がない場合もあります。

クリアファイル

クリアファイルは、露天風呂利用者へ先着で手渡される記念品の選択肢の一つ。

缶バッジ

缶バッジも記念品として選べるアイテムです。

天狗ステッカーとともに、妙義山エリアらしいデザインが光ります。

水不足解消の経緯

2025年8月以降の少雨により、鏑川上流域の河川水量が低下し、大塩貯水池は枯渇が想定される切迫した状況となりました。

富岡市からの節水協力要請を受け、施設は3月1日から露天風呂を終日休業し、木曜日を臨時休館日としていました。

その後、大塩貯水池の水位が回復傾向を示し、富岡市が危機的状況を回避できたと判断したことで、協力要請が解除されています。

水が少ない2026年2月13日の大塩湖

2026年2月13日時点の大塩湖は水位が大幅に低下した状態でした。

貯水池の枯渇が想定される水準まで水位が落ち込み、温泉施設の節水対応につながりました。

2026年4月28日の大塩湖

4月28日の大塩湖は水位が回復傾向にあります。

この回復を受けて富岡市が危機的状況の回避を判断し、6月2日からの通常営業再開につながりました。

お土産処

施設内にはお土産処もあります。

入浴や食事の後に、富岡・妙義エリアの土産品を購入できます。

妙義山と関東平野の両方の眺望が楽しめる露天風呂が戻り、サウナ・食事処・休憩室も通常通り利用できます。

先着1,104名への記念品プレゼントは数量限定のため、早めの訪問で手に入れやすくなります。

「妙義温泉」もみじの湯の紹介でした。

よくある質問

Q. 露天風呂はいつから再開しましたか？

A. 2026年6月2日から露天風呂の通常営業が再開しています。

2025年8月からの少雨による水不足への節水協力として3月1日から休止していましたが、大塩貯水池の水位回復により通常に戻りました。

Q. 記念プレゼントはどのようにもらえますか？

A. 露天風呂を利用した方を対象に、先着1,104名へクリアファイル・缶バッジ・天狗ステッカーのいずれか1点がプレゼントされます。

2026年6月2日から配布が始まっており、なくなり次第終了です。

Q. 入浴料金はいくらですか？

A. 3時間あたり大人620円、高齢者・子ども・障がい者は400円となっています。

営業時間は10:00〜20:00（入館は19:30まで）で、定休日は月曜日と年末です。

Q. 木曜日の休館はどうなりましたか？

A. 水不足への節水協力として設けていた木曜日の臨時休館は6月2日の通常営業再開に伴い終了しています。

通常の定休日（月曜日）のみの休館に戻っています。

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