ボスニアに１−３敗戦「脆さが出てしまった」。カタールはGS敗退、無念の結果もロペテギ監督は選手たちの奮闘に「満足しているし、誇りに思っている」【Ｗ杯】

ボスニアに１−３敗戦「脆さが出てしまった」。カタールはGS敗退、無念の結果もロペテギ監督は選手たちの奮闘に「満足しているし、誇りに思っている」【Ｗ杯】