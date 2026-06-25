「道枝様って感じ」道枝駿佑、宝石まとう美しい姿に「こんなに真珠の似合うアイドルは他にいねぇ！」の声
ラグジュアリーブランド・TASAKI（タサキ）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月24日、投稿を更新。なにわ男子の道枝駿佑さんをブランドパートナーに起用することを発表し、道枝さんがジュエリーをまとう姿を公開しました。
【写真】宝石をまとう道枝駿佑
ファンからは「道枝くんおめでとうございます！」「みっちーを選ぶなんてお目が高い」「日本の宝すぎて誇りや」や「上品で清廉なイメージにぴったり」「こんなに真珠の似合うアイドルは他にいねぇ！」「道枝様って感じ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】宝石をまとう道枝駿佑
「みっちーを選ぶなんてお目が高い」同アカウントは「TASAKIは、俳優・アーティストとして国内外で高い人気を誇る道枝駿佑さんをブランドパートナーとして迎えます」と発表し、1枚の写真を投稿。道枝さんがイヤリング、ネックレス、指輪、ブレスレットといったアイテムをゴージャスにまとうビジュアルを公開しています。上品でいてどこか色っぽい雰囲気です。
APACアンバサダーにはソン・イェジンさんまた、18日には俳優のソン・イェジンさんをAPAC（アジア・太平洋地域）アンバサダーに起用することを発表。ブラックとホワイトをテーマにした美しいビジュアルを公開しています。道枝さんと並び、こちらも注目です。
(文:堀井 ユウ)